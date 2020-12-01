МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар в частном жилом доме в садовом товариществе "Бекасово" в Москве потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 08:12 пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Утром во вторник загорелся одноэтажный частный дом с мансардой в садовом товариществе "Бекасово", площадь пожара составила около 120 кв. метров. До прибытия пожарных два человека самостоятельно покинули горящее строение. В результате пожара один человек погиб.