В центре Москвы доставщики еды избили охранника

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды, битой избили охранника в центре Москвы, а затем разбили витрины и стеллажи магазина. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"29 ноября, в 23:14, в помещение магазина на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 29, строение 1, ворвались трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП, после чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах, а затем скрылись", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, пострадавший охранник госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в магазине "Магнолия".