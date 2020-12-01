Задержана подозреваемая в убийстве женщины и четырехлетней девочки в Саратове

САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери и ребенка, чьи тела с ножевыми ранениями ранее были обнаружены в квартире в Саратове, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница города Саратова <…> подозреваемая задержана", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее дочери. Их нашел отец женщины.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.-