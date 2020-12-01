В Петербурге полиция ищет кассира автосалона, откуда похищено 32 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск кассира крупного автосалона на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге, которая могла присвоить из кассы более 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Красносельского района поступило заявление от генерального директора частной организации, которая сообщила, что в период с 28 по 29 ноября из автосалона на Таллиннском шоссе совершена кража 32 млн рублей. Заявительница сообщила полицейским, что к хищению денежных средств причастна 48-летняя гражданка, работающая кассиром в указанном автосалоне", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). В настоящее время полицейские ведут розыск женщины.

В полиции не уточнили, о каком именно автосалоне идет речь. В Петербурге на Таллинском шоссе расположено несколько автосалонов иностранных брендов.