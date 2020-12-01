Источник: в Новосибирске мужчина покончил с собой в госпитале для больных с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Мужчина покончил с собой во вторник в Новосибирском областном госпитале № 2 ветеранов войн, который был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина совершил суицид", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

В региональном управлении Следственного комитета отказались комментировать эту информацию. Получить комментарий областного Минздрава ТАСС пока не удалось.

Местные СМИ в последние недели писали о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Для изучения обстоятельств этих происшествий была создана специальная комиссия.

По данным оперативного штаба на утро 1 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, с 11 октября в регионе выявляют более 100 заболевших в сутки.

До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.