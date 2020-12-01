Источник: в Петербурге задержали фотомодель за убийство мужа по неосторожности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Фотомодель задержана в Санкт-Петербурге за убийство супруга по неосторожности, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В съемной квартире в Петербурге в ходе ссоры задержанная ударила ножом мужа, мужчину увезли в больницу, где он позже умер", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщину задержали. "Она задержана, подозревается в причинении смерти по неосторожности", - сказал собеседник агентства.

Женщина официально не работает и проживает в Подмосковье, однако она, по данным ТАСС, снималась в качестве модели для нескольких глянцевых журналов.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в квартире на улице Гагаринской в центре города, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей уже предъявлено обвинение. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней уроженки Московской области, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Имя задержанной в СК не уточнили. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, женщину зовут Лилия Судакова. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

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