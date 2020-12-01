В суде объяснили появление данных о просьбе освободить из СИЗО фигуранта дела Арашукова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следствие не направляло в суд ходатайство о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей Юрию Акуличу - одному из фигурантов дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а информация, появившаяся накануне об этом, связана с техническим сбоем на сайте Басманного суда Москвы. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"В суд ходатайство об изменении меры пресечения Акуличу не поступало, он содержится под стражей. Сведения о том, что следствие просит изменить ему меру пресечения связаны с техническим сбоем на сайте суда", - сказала она.

Накануне в суде ТАСС сообщили о поступлении ходатайства следствия об изменении меры пресечения Акуличу, обвиняемому по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) на иную, не связанную с содержанием под стражей. Как рассказал ТАСС адвокат Арашукова Владимир Постанюк, Акулич является одним из инженеров-метрологов, который работал в филиале ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме этого были возбуждены другие уголовные дела - в отношении лиц, которые могли быть связаны с экс-сенатором. Всего к уголовной ответственности в связи с расследованием дела Арашуковых привлечены более 13 человек.