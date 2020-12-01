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Дело Гайзера

Заседание по новому делу Вячеслава Гайзера отложили на неопределенный срок

В суде объяснили это тем, что бывшего главу республики еще не этапировали в Сыктывкар

СЫКТЫВКАР, 1 декабря. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд отложил заседание по новому уголовному делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в суде.

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"Судебное заседание отложено на неопределенный срок в связи с тем, что подсудимого Гайзера еще не этапировали в Сыктывкар. Как только это произойдет, будет назначена дата следующего судебного заседания", - сообщили ТАСС в суде.

По версии следствия, Гайзер в 2013 году дал главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора компании "Деловой альянс" Александра Ольшевского. В период с марта 2013-го по 29 мая 2014 года Поздеев за 2 млн 682 тыс. рублей выделил "Деловому альянсу" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 млн рублей. Ущерб городскому бюджету Сыктывкара составил 8 млн 784 тыс. рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

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Гайзер, Вячеслав МихайловичРоссияДело ГайзераКоми
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