Заседание по новому делу Вячеслава Гайзера отложили на неопределенный срок

"Судебное заседание отложено на неопределенный срок в связи с тем, что подсудимого Гайзера еще не этапировали в Сыктывкар. Как только это произойдет, будет назначена дата следующего судебного заседания", - сообщили ТАСС в суде.

По версии следствия, Гайзер в 2013 году дал главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора компании "Деловой альянс" Александра Ольшевского. В период с марта 2013-го по 29 мая 2014 года Поздеев за 2 млн 682 тыс. рублей выделил "Деловому альянсу" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 млн рублей. Ущерб городскому бюджету Сыктывкара составил 8 млн 784 тыс. рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.