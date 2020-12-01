В Татарстане прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в школе

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Пестречинского района Татарстана проверяет данные о массовом отравлении детей в местной школе, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Пестречинского района проводит проверку информации об отравлении детей в одной из местных школ. Надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами. По итогам надзорных мероприятий в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, несколько школьников после санитарной обработки помещений антисептическим раствором почувствовали недомогание.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, 28 ноября после окончания уроков в Богородской школе уборщица провела еженедельную генеральную уборку дезинфицирующим раствором "Дезгран" в коридорах и школьных кабинетах, допустив при этом нарушения в пропорции дезинфицирующего средства и воды, в результате чего на стенах и партах остались разводы.

"В понедельник учащаяся второго класса, придя в школу, стала убирать разводы с парты рукой, после чего потрогала глаза, у девочки началась аллергическая реакция. Медицинская сестра дала ребенку противогистаминный препарат, осмотрела оставшихся детей, признаков аллергии у них обнаружено не было. В этот день всех детей отпустили домой. Проблем со здоровьем ни у кого нет. Уборщице вынесено замечание", - говорится в ответе пресс-службы на запрос.