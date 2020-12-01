На предприятии во Владимирской области произошел крупный пожар

ВЛАДИМИР, 1 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар в цехе по производству бетонных колец в поселке Сновицы Владимирской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В настоящее время площадь пожара составляет 1 600 кв. метров, работают три звена газодымозащитной службы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе, отметив, что пожар локализован в 11:13.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 09:56. Сейчас на месте работает группировка в составе 11 единиц техники и 38 человек.