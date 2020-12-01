В Петербурге задержали мужчину, осквернившего памятник узникам концлагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчину, который осквернил памятник узникам фашистских концлагерей, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, о происшествии в дежурную часть сообщил очевидец инцидента, который сообщил, что группа людей разбивает бутылки о памятник. "На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые у дома № 85 по проспекту Ленина задержали участника данного инцидента", - говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в ходе разбирательства выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в главке.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, мужчина осквернил памятник жертвам фашистских концлагерей "Эхо", который расположен в Красном селе. "Возле мемориала памяти узников фашистских концлагерей "Эхо", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Красное село, проспект Ленина, задержан местный житель, который разбрасывал цветы, возложенные к памятнику, и бросал в мемориал бутылки", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Мемориал, который представляет собой фигуру ребенка, освобожденного из концлагеря, был открыт в 2009 году по инициативе местных жителей и бывших узников концентрационных лагерей.