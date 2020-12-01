Во ФСИН заявили, что в колониях нет VIP-условий для известных заключенных

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Никаких VIP-условий в колониях для известных осужденных и бывших сотрудников правоохранительных органов нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников.

"Они, как абсолютно все в отрядах, занимаются производственной деятельностью, с ними ведется профилактическая и воспитательная работа. Они на общих основаниях отбывают свой срок, никаких VIP-условий мы не создаем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". По словам Калашникова, никаких привилегий или облегченного труда для известных осужденных или бывших сотрудников не предусмотрено. "У нас облегченные условия предусмотрены только для беременных женщин, несовершеннолетних и инвалидов", - добавил он.

В то же время Калашников сообщил, что отдельные такие факты были. "Бывший губернатор Кировской области Никита Белых жил в общежитии, в библиотеке в рязанской колонии. У него были замечательные условия. После того как мы провели проверку, приняли меры дисциплинарного и общепрофилактического характера, он покинул библиотеку, живет в отряде и занимается общей деятельностью", - рассказал глава ФСИН, добавив, что у Белых нет никаких претензий, он такой же осужденный, как и все. Калашников подтвердил, что сейчас бывший губернатор в колонии набивает мягкие игрушки.