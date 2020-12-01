В Ивановской области завели дело после смерти пациента службы по оказанию помощи на дому

ТАСС, 1 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 35-летнего клиента организации, оказывающей надомную помощь инвалидам и наркозависимым в Ивановской области. На теле мужчины обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"Ивановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 ноября 2020 года представители организации, основным видом деятельности которой является оказание помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, заперли 35-летнего жителя Костромской области с признаками алкогольного опьянения в хозяйственном помещении котельной, не предназначенном для постоянного проживания и нахождения в нем человека. Через некоторое время мужчина скончался в этом помещении. В ходе осмотра на теле потерпевшего были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.