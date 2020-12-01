Суд в Петербурге перевел под домашний арест активиста, обвиняемого в оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга изменил решение районного суда города и перевел из СИЗО под домашний арест активиста Александра Меркулова, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Октябрьского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Меркулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма в интернете"). Меркулову избран домашний арест по 6 декабря", - говорится в сообщении.

Меркулов был задержан в июле этого года и заключен в СИЗО. В октябре ему продлили срок содержания в изоляторе, однако суд указал следователю СК на бездействие и волокиту по уголовному делу. Суд установил, что по делу так и не были назначены экспертизы и не получены ответы на запросы, необходимые для расследования преступления.

Адвокаты Меркулова просили суд перевести подзащитного под домашний арест, однако, несмотря на указания на недоработки следствию, районный суд решил оставить Меркулова в СИЗО.