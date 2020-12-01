Поджигатель дома в Ярославской области получил пожизненный срок

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ярославский областной суд назначил наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима для Александра Комарова, обвиняемого в поджоге дома в городе Ростове Ярославской области, при пожаре погибли восемь человек, в том числе пятеро детей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице в Ростове начался утром 19 октября 2019 года, в огне погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и трое взрослых. Также были пострадавшие.

"Суд приговорил Комарова к пожизненному сроку в ИК особого режима", - сказала Козлова.

Адвокат Комарова просил переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, Комаров пояснил следователям, что поджег здание по мотивам личной мести к проживавшему в данном доме мужчине, при этом он понимал, что в доме находятся и иные жильцы. "В ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества", - уточнили в пресс-службе.

Комарова задержали в октябре 2019 года. Изначально уголовное дело по факту гибели людей при пожаре было возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Но после задержания подозреваемого оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. По решению суда до приговора Комаров находился под стражей.