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В Москве нашли трехлетнего мальчика, потерявшегося из-за невнимательности отца

Мужчина отвлекся на телефонный разговор и потерял сына из вида

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии нашли трехлетнего ребенка, который потерялся из-за того, что его отец во время прогулки отвлекся на телефонный разговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Патрулируя район Восточное Измайлово, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о пропаже трехлетнего ребенка. Росгвардейцам стало известно, что отец гулял с мальчиком во дворе жилого дома на 16-й Парковой улице, отвлекся на телефонный разговор и потерял сына из вида. Найти ребенка самостоятельно мужчина не смог, поэтому обратился за помощью к правоохранителям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спустя пять минут во дворе другого дома сотрудники вневедомственной охраны нашли малыша, схожего по приметам с разыскиваемым. Мальчик был напуган, плакал и звал отца. Росгвардейцы успокоили ребенка и отвезли его к отцу.

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