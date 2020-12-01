Загорание в подвале московского педуниверситета ликвидировано

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автоматическая система пожаротушения ликвидировала загорание в подвале Московского педагогического государственного университета (МПГУ), сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"В подвале здания МПГУ, где, предположительно, находился очаг загорания, сработала автоматическая система пожаротушения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг возгорания так и не был найден, но он был ликвидирован. В подвале находится библиотека.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщали, что в 12:45 мск поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Вернадского, 88. Было незначительное задымление на первом этаже административного здания, в целях безопасности людей эвакуировали.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, из здания были эвакуированы 150 человек. В настоящее время они размещены в отдельной части здания МПГУ. Пострадавших нет.