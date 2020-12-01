СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин в Татарстане

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в убийствах 26 пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 гг. в 12 регионах, задержан в Татарстане. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и Главного управления уголовного розыска МВД России установлен и задержан 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Подозреваемый дает признательные показания", - сказала Петренко.

По ее словам, у Тагирова взяты образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. Мужчина, работающий слесарем, был судим за кражу в 2009 году. Он подозревается в убийствах в 2011-2012 годах 26 пожилых женщин, похищении их имущества, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Петренко сообщила, что установить подозреваемого удалось в том числе путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета. "Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа по установлению виновного лица", - рассказала представитель СК. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений выяснилось, что все деяния совершены одним лицом. "На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий", - пояснила Петренко. В суд будет направлено ходатайство об избрании Тагирову меры пресечения в виде заключения под стражу.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что подозреваемый был задержан в квартире дома на улице Главной в Казани. Он освободился из колонии в 2010 году. В 2011–2012 гг. по Приволжскому и Уральскому федеральным округам прокатилась волна убийств пожилых женщин, которые были задушены. "Установлено, что злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он беспрепятственно проходил в их квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался", - рассказала представитель МВД.