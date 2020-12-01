Суд в Петербурге отправил в СИЗО фотомодель, задержанную за убийство своего супруга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО фотомодель Лилию Судакову, задержанную за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу, после чего он умер. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лилии Судаковой. Срок меры - до 28 января", - говорится в сообщении. Вину она признала, однако у суда просила заключить ее под домашний арест.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Судакова была задержана после инцидента в квартире в центре города, где она ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер. СК возбудил уголовное дело.

Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.