{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Петербурге отправил в СИЗО фотомодель, задержанную за убийство своего супруга

Она останется под стражей до 28 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО фотомодель Лилию Судакову, задержанную за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу, после чего он умер. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лилии Судаковой. Срок меры - до 28 января", - говорится в сообщении. Вину она признала, однако у суда просила заключить ее под домашний арест.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Судакова была задержана после инцидента в квартире в центре города, где она ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер. СК возбудил уголовное дело.

Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Поиски погибших при крушении вертолета под Вологдой приостановлены на неопределенный срок
На реках в зоне крушения наблюдается ледостав
Читать полностью