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Поиски погибших при крушении вертолета под Вологдой приостановлены на неопределенный срок

На реках в зоне крушения наблюдается ледостав

ВОЛОГДА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС приостановили поиски трех погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе Вологодской области на неопределенный срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. На реках в зоне крушения наблюдается ледостав, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

Легкомоторный вертолет марки Robinson R44 упал в реку Сухону в Нюксенском районе области днем 20 октября. В ходе полета по маршруту Вологда - Великий Устюг он задел ЛЭП над рекой, оборвал провода и упал в воду, при этом три деревни на время были обесточены. В вертолете находились четыре человека, тело одного обнаружили в тот же день.

"Поиски по воде и под водой были приостановлены еще раньше из-за неблагоприятных погодных условий, но пешие группы продолжали искать. Теперь и эти поиски приостановлены в связи с наступлением зимы, реки сковывает льдом. Приостановлены на неопределенный срок. Все поисковые мероприятия проводились в рамках возбужденного уголовного дела, если следствие посчитает нужным, весной поиски будут возобновлены", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По информации МЧС, всего за время поисков пешие группы обследовали более 3,5 тыс. км береговой линии, на лодках - более 825 кв. км акватории рек Сухона и Малая Северная Двина. С помощью вертолета Ми-8 со спасателем на борту обследовано более 850 кв. км территории, подводным аппаратом "Фалкон" - более 10 кв. км, привлекались водолазы, использовали беспилотники. Работы периодически приостанавливались из-за сильного ветра, осадков и плохой видимости.

Вертолет принадлежал компании "Аэросоюз". На месте ЧП нашли документы четырех человек: бывшего заместителя губернатора Вологодской области, гендиректора АО "Дед Мороз"; совладельца компании "Аэросоюз", которой принадлежит вертолет; бухгалтера компании и пилота. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Погибшего гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева обнаружили, его опознала супруга, 23 октября он был похоронен на Мауринском кладбище под Вологдой.

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