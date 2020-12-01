Подозреваемый в убийстве 26 женщин признал свою вину

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Задержанный в Татарстане по подозрению в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России признал свою вину. Об этом он сказал во время допроса, видео которого распространил пресс-центр МВД.

"(Задержан) по подозрению в совершении убийств бабушек. По каждому эпизоду не смогу вспомнить. Находил их случайно около рынка, возле магазина, смотрел, с сумками провожал до дома. Иногда они звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании. Душил их. Тихий, быстрый (способ), безболезненный для них, мне казалось. (Совершал убийства) с целью ограбления. Можно было их не убивать, но я так не делал, все жертвы пожилого возраста", - сказал подозреваемый.