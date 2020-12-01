В Трире автомобиль сбил нескольких человек в пешеходной зоне

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобиль выехал на пешеходную зону в городе Трир в Германии. Об этом сообщила местная полиция в Twitter во вторник.

"Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

"Один человек задержан, о его мотивах говорить пока рано. Погибших двое, точное число пострадавших пока неизвестно", - заявил ТАСС представитель местной полиции. СМИ сообщают о 15 пострадавших.

По данным полицейских, наезд на пешеходов совершил 51-летний местный житель. "Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург", - отметили в правоохранительных органах.

По информации газеты Bild, речь идет о гражданине Германии. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции, отмечает издание.