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Уголовное дело возбудили в Кирове из-за причинения ущерба почве на 18 млн рублей

Представитель компании, которая должна была очистить и расширить противопожарный водоем, организовал процесс снятия и перемещения плодородного слоя почвы без разрешения

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело из-за причинения ущерба почве на 18 млн рублей в результате снятия плодородного слоя без разрешения, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году администрация Гарского сельского поселения Оричевского района Кировской области заключила договор бартера с компанией, которая должна была очистить и расширить на 5 тыс. кв. м противопожарный водоем, расположенный в поселке Зенгино. При этом представитель компании, не получив разрешения, организовал процесс снятия и перемещения плодородного слоя почвы. В результате почве был причинен ущерб в сумме более 18 млн рублей.

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