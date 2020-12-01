Уголовное дело возбудили в Кирове из-за причинения ущерба почве на 18 млн рублей

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело из-за причинения ущерба почве на 18 млн рублей в результате снятия плодородного слоя без разрешения, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году администрация Гарского сельского поселения Оричевского района Кировской области заключила договор бартера с компанией, которая должна была очистить и расширить на 5 тыс. кв. м противопожарный водоем, расположенный в поселке Зенгино. При этом представитель компании, не получив разрешения, организовал процесс снятия и перемещения плодородного слоя почвы. В результате почве был причинен ущерб в сумме более 18 млн рублей.