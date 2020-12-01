Одному из фигурантов дела о пытках в ярославской колонии смягчили приговор

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Ярославский областной суд изменил приговор Заволжского районного суда бывшему сотруднику исправительной колонии №1 (ИК-1) и фигуранту дела об избиении заключенного Евгения Макарова Сергею Ефремову, приговор смягчен до трех с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщили юристы фонда "Общественный вердикт" в Telegram-канале "Ярославское дело".

15 января Заволжский районный суд Ярославля приговорил Ефремова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также постановил лишить Ефремова специального звания, запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах и зачесть в срок лишения свободы содержание в СИЗО.

"Суд снизил на полгода срок наказания первому осужденному по "ярославскому делу", - говорится в сообщении. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Дело Ефремова было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение со следствием. Ефремов обвинялся по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения"). Бывший сотрудник колонии был арестован 25 июля 2018 года. 16 октября 2019 года Ярославский областной суд поместил его под домашний арест.

19 мая Ярославский областной суд оставил без изменения приговор Заволжского районного суда Ефремову, его защита в кассационной инстанции добилась отмены апелляционного определения. Дело было направлено на повторное рассмотрение в областной суд.