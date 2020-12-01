Суд Москвы приговорил экс-руководителя одного из спецуправлений МЧС к 4 годам колонии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего руководителя спецуправления № 100 ФПС МЧС России Андрея Луговского, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, в отношении второго фигуранта дело было прекращено из-за его смерти.

"Приговором Никулинского районного суда Луговской признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий). Ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должность в органах МЧС России в течение двух лет, - сказала собеседница агентства. - Уголовное дело в отношении Жукова Олега Владимировича прекращено в связи со смертью обвиняемого". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные сроки в апелляционной инстанции.

Бывший замначальника специального управления № 100 МЧС России Олег Жуков, находившийся под следствием, покончил с собой в Подмосковье в октябре прошлого года. Жуков был отстранен от должности в 2018 году в связи с выявленными нарушениями, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантом этого же дела стал и Луговской, который находится в СИЗО почти два года.

Суд рассмотрел дело со второй попытки, так как в первый раз обвинительное заключение было составлено с нарушениями и возвращено в надзорное ведомство для устранения недостатков в конце 2019 года. Во второй раз дело поступило для рассмотрения по существу после переквалификации обвинения фигурантам с мошенничества на превышение должностных полномочий.