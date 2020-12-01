Посольство РФ сообщило, что сведений о пострадавших в Трире россиянах нет

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Сведений о том, что при наезде автомобиля на пешеходов в западногерманском Трире (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) могли пострадать россияне, не имеется. Об этом сообщили во вторник журналистам в посольстве РФ в ФРГ.

"По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Посольство России в ФРГ и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что во вторник в центре Трира 51-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу людей на пешеходной зоне, "двигаясь со скоростью свыше 70 км/ч". "По предварительным данным, погибли несколько человек, имеются пострадавшие", - сообщили в диппредставительстве.

Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от символа города - античных ворот Порта-Нигра. При задержании водитель оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Речь идет о местном жителе, гражданине Германии.

На данный момент известно, что погибли четыре человека. Около 15 пострадали.