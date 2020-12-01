На Украине возбудили уголовное дело против радикалов, угрожавших венграм Закарпатья

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Украины возбудили уголовное дело по факту распространения видеозаписи с угрозами со стороны радикально настроенных лиц в адрес украинцев венгерского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Видео провокационного выступления неустановленных лиц в масках распространили несколько закарпатских интернет-ресурсов. Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - цитирует главу Нацполиции Игоря Клименко пресс-служба. По его словам, правоохранители проводят мероприятия для установления и задержания авторов видеоролика. За разжигание национальной вражды и ненависти, уточнил он, предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Ранее в социальных сетях на Украине был опубликован видеоролик, на котором у въезда в город Берегово Закарпатской области человек в камуфляжной одежде и в балаклаве на фоне символики "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) угрожает закарпатским венграм. "Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети, - говорит мужчина на видеоролике. - Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности, иначе мы придем за вами и вашими детьми". Комментируя эту запись, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал "жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов и несут угрозу украинцам венгерского происхождения".

На Украине 25 октября состоялись местные выборы. Во время избирательной кампании между Киевом и Будапештом произошел дипломатический скандал. Украина обвинила Венгрию в открытой поддержке Партии венгров на выборах в областной совет Закарпатской области, а также действующего мэра города Берегово Золтана Бабяка. МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с политической агитацией венгерских официальных лиц. По итогам выборов Партия венгров Украины (ПВУ) набрала 11,6% голосов, пропустив вперед местную партию "Родное Закарпатье", а также "Слугу народа" и "Батькивщину".

1 декабря сотрудники украинских спецслужб провели обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя ПВУ Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине. МИД Венгрии заявил о недопустимости таких мер и вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп, чтобы выразить недовольство действиями руководства Украины.

Обострение отношений

В целом отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье. Будапешт заблокировал проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.