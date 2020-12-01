DPA: у полиции Германии нет данных о политических мотивах действий подозреваемого в Трире

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ не имеют данных о политических мотивах действий подозреваемого в наезде на пешеходов в городе Трир. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности Германии.

По его информации, 51-летний мужчина не считался человеком, представляющим потенциальную опасность для общества. В Германии существует список лиц, которые, по оценке правоохранительных органов, могут пойти на насилие вплоть до совершения теракта. В такой список подозреваемый не входил.

Во вторник в центре Трира водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу людей на пешеходной зоне. Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от символа города - античных ворот Порта-Нигра. При задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции. На данный момент известно, что погибли четыре человека. Около 15 пострадали.