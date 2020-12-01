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Умер Диего Марадона

В отношении психиатра Марадоны выдвинули обвинения по делу о смерти экс-футболиста

В настоящее время в доме и офисе Агустины Косачов проводится обыск

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов - психиатра бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны в рамках расследования дела о его смерти. Об этом сообщил во вторник адвокат Косачов Вадим Мичанчук.

"В ее отношении проводится расследование, что значит, что в ее отношении выдвинуты обвинения", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.

Он сообщил, что в настоящее время в доме и офисе Косачов проводится обыск. "Это рутинные мероприятия", - отметил он. По его мнению, основания для задержания его клиентки нет.

Психиатр посещала Марадону после выписки из больницы, где ему была сделана операция из-за субдуральной гематомы. Экс-футболист проходил лечение от алкогольной зависимости.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений в неоказании ему медицинской помощи вовремя и должным образом. Прокуратура начала расследование. Подозреваемым по делу проходит врач Марадоны Леопольдо Луке. Он отрицает ответственность за смерть экс-футболиста.

Теги
АргентинаМарадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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