В прокуратуре Трира сообщили, что совершивший наезд на пешеходов был пьян

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Мужчина, совершивший во вторник наезд на автомобиле на людей в пешеходной зоне в Трире, находился под воздействием алкоголя. Об этом сообщил на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен.

"Подозреваемый находился под воздействием алкоголя", - сказал он. Фрицен уточнил, что тест показал у него 1,4 промилле. Кроме того, по словам прокурора, "есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание". Фрицен отметил, что подозреваемого недавно осматривал врач от местного ведомства по вопросам здравоохранения. Последние дни он провел в своем автомобиле, а не дома.

"Речь идет о 51-летнем мужчине, который родился в Трире и проживает в регионе. Мы ведем расследование по подозрению в убийстве в четырех случаях, нанесении тяжких телесных повреждений", - сказал Фрицен. "Мы исходим из того, что он использовал автомобиль как оружие", - добавил он.

Мужчина ранее не имел судимостей. "Мотивы преступления пока не известны. Подозреваемого сейчас допрашивают, но у нас нет данных о том, что роль могли играть какие-либо террористические, политические или религиозные мотивы", - уточнил прокурор. В среду мужчина предстанет перед судьей, который изберет меру пресечения.

В полиции города подтвердили гибель четырех человек, в том числе девятимесячного младенца, и информацию о 15 пострадавших. Состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое, за их жизни сейчас борются врачи. В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка, однако его удалось быстро задержать.

По словам обер-бургомистра Вольфрама Ляйбе, "это самый печальный день в истории Трира после Второй мировой войны". Инцидент с наездом на людей произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от символа Трира - античных ворот Порта-Нигра.