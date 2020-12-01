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В Твери восстановили теплоснабжение в домах около 40 тыс. жителей

Оно нарушалось из-за коммунальной аварии

ТАСС, 1 декабря. Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода в Твери, из-за повреждения которого нарушились теплоснабжение и подача горячей воды в домах около 40 тыс. жителей Заволжского района. Об этом ТАСС сообщили в объединенной диспетчерской службе города.

"Ремонтные работы завершены, запуск прошел удачно", - сказал дежурный диспетчер.

Как сообщалось, информация о коммунальной аварии на магистральном трубопроводе в районе дома №36 по улице Докучаева поступила во второй половине дня 30 ноября. Непосредственно в зоне отключения теплоснабжения и горячей воды оказались девять жилых домов различной этажности. Но из-за ремонтных работ давление в системе отопления и горячего водоснабжения в Заволжском районе было понижено, это коснулось порядка 40 тыс. человек.

Проведение ремонта находилось под контролем департамента ЖКХ и строительства администрации Твери.

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