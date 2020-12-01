Мужчину насмерть сбил поезд вблизи станции "Подольск" Курского направления МЖД

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами поезда вблизи станции "Подольск" Курского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщается во вторник в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Сегодня вечером около станции "Подольск", по предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте. В это время приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным. К сожалению, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Ситуация не повлияла на движение МЦД, добавили в ведомстве.