В исправительной колонии в Новочеркасске произошел пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в исправительной колонии №14 в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН по региону.

"1 декабря на территории исправительной колонии №14 в Новочеркасске произошло возгорание чердачного помещения. Его площадь составила порядка 300 кв. м. На ликвидацию очага возгорания прибыли сотрудники МЧС и ведомственной пожарной охраны", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что среди сотрудников и осужденных никто не пострадал. Колония работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Пожарным удалось локализовать возгорание. "Идет проливка, ситуация под контролем", - сказал собеседник агентства, добавив, что осужденные распределены по другим отрядам.

В новость внесены изменения (23:25 мск) - добавлена информация о локализации пожара.