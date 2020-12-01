Рассмотрение жалоб участников "Нового величия" могут перенести из-за болезни осужденной

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд, вероятнее всего, не сможет рассмотреть жалобы на приговор членам организации "Новое величие" из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у одной из осужденных по данному делу Анны Павликовой. Об этом ТАСС сообщил адвокат другой участницы процесса Максим Пашков.

"Мы не имеем точной информации о состоянии здоровья Павликовой, но врачи подозревают у нее COVID-19. У нее взяли анализы, результаты которых пока не известны. В связи с этим она находится на карантине ориентировочно до 8 декабря. Вероятнее всего, завтра оставшиеся участники процесса соберутся в зале суда, после чего суд решит перенести рассмотрение жалоб", - сказал адвокат.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Так, Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков - шесть лет колонии, Петр Карамзин - шесть с половиной года колонии, Анне Павликовой назначено четрые года условно, Марии Дубовик - шесть лет условно, Дмитрий Полетаев получил шесть лет условно, Максим Рощин - шесть с половиной года условно. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года.

Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как сочла его чрезмерно мягким.

В новость внесена правка (23:29 мск) - исправлена фамилия адвоката, верно - Пашков.