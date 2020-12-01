Число погибших при наезде на пешеходов в Трире выросло до пяти

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Число погибших при наезде во вторник автомобиля на людей в пешеходной зоне в Трире увеличилось до пяти. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

"Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", - отметили в правоохранительных органах.

Ранее на пресс-конференции старший прокурор города Петер Фрицен сообщил, что подозреваемый находился под воздействием алкоголя. Кроме того, "есть свидетельства того, что могло иметь место психическое заболевание".

Инцидент с наездом на людей произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от символа Трира - античных ворот Порта-Нигра.