Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Якутии

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Обрушение породы произошло на территории рудника поселка Югоренок в Якутии. Погиб один человек, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"Поступила информация о том, что в очистном заборе рудника "Дуэт" поселка Югоренок Усть-Майского района произошло обрушение породы, - говорится в сообщении. - Установлено, что при проведении работ по добыче руды произошло обрушение породы скального грунта объемом 4 кубических метра".

Уточняется, что погиб работник. "Тело погибшего извлечено на поверхность. Работа рудника не приостановлена", - сказали в пресс-службе.