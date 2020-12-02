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ДТП с участием Михаила Ефремова

Компания-владелец разбитой Ефремовым машины оценила свой ущерб

По мнению представителей лизинговой компании "СТОУН - ХХI", его размер составляет 1 млн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Представители лизинговой компании "СТОУН - ХХI" считают, что Михаил Ефремов причинил ей ущерб в размере 1 млн рублей, разбив в ДТП машину курьера Сергея Захарова, которая принадлежит этой организации. Об этом говорится в апелляционном определении на приговор актеру, с которым ознакомился ТАСС.

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"В апелляционной жалобе представитель ООО "СТОУН-ХХI" просит приговор отменить, признать эту организацию потерпевшей по делу, постановив новый обвинительный приговор в отношении Ефремова. В обоснование своих доводов указывает, что автомобиль, которым в момент ДТП управлял погибший Сергей Захаров, принадлежит на праве собственности ООО "СТОУН-ХХI", которому в результате неправомерных действий осужденного был причинен имущественный ущерб в размере 1 050 000 рублей", - сказано в документе.

При этом в своем решении судебная коллегия Мосгорсуда объяснила, что права ООО "СТОУН - ХХI" как на стадии следствия, так и на стадии судебного разбирательства нарушены не были, а потерпевшей организацию не признали в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

"Сам по себе факт непризнания ООО "СТОУН - ХХI" потерпевшей в рамках данного уголовного дела не ущемляет ее прав, не ограничивает в доступе к правосудию, не влияет на законность вынесенного в отношении Ефремова решения", - сказано в тексте судебного решения. Там указано, что лизинговая компания имеет право обратиться с соответствующими материальными претензиями к Ефремову в порядке гражданского судопроизводства.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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