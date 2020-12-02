Новые адвокаты Ефремова не убедили судей, что обстоятельства дела сильно смягчают его вину

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые адвокаты артиста Михаила Ефремова не смогли убедить Мосгорсуд в том, что ряд обстоятельств в деле актера сильно смягчает его вину и может служить основанием для снижения срока наказания. Об этом говорится в апелляционном определении, с которым ознакомился ТАСС.

"Вопреки доводам защитников, действия, совершенные по поручению подсудимого Ефремова в части перечисления потерпевшим денежных средств в размере 200 тыс. рублей каждому, суд первой инстанции обоснованно признал в качестве смягчающего обстоятельства, однако счел, что это не может считаться добровольным возмещением имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления", - сказано в документе. Отмечается, что такую оценку суд дал, исходя из исковых требований старшего сына погибшего, который к моменту приговора требовал от подсудимого более 1 млн руб. Как сказано в апелляционном определении, все дальнейшие действия, направленные на компенсацию ущерба, Ефремов совершил уже после начала рассмотрения его жалобы.

"Одновременно судебная коллегия находит правильным и вывод суда первой инстанции о направлении Ефремова в исправительную колонию общего режима, поскольку он соответствует общественной опасности содеянного, характера совершенного преступления, его конкретных обстоятельств, тяжести наступивших последствий в виде смерти человека, данных о личности подсудимого, который в момент совершения преступления находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, имеет синдром зависимости от алкоголя, неоднократно привлекался к административной ответственности", - подчеркивается в определении.

В тексте документа сказано, что апелляционная коллегия Мосгорсуда учла признание вины и раскаяние актера, наличие у него наград и положительных характеристик, а также тот факт, что актер выплатил потерпевшим уже на стадии рассмотрения апелляции ту сумму, которую они запрашивали в рамках компенсации морального вреда, апелляционная инстанция снизила ему срок наказания на полгода - с восьми до семи с половиной лет.

Попытки затормозить

Ефремов заявлял на первых допросах, что заметил машину курьера Сергея Захарова и даже пытался затормозить, но предотвратить столкновение не смог, говорится в апелляционном определении Мосгорсуда.

"На стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого Ефремов не отрицал своей вины и дал подробные показания об обстоятельствах, имевших место в момент ДТП, когда он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, следовал по Садовому Кольцу со скоростью 70-80 км/ч, где, увидев, что движется по стороне, предназначенной для встречного движения, заметил перед собой движущийся во встречном направлении автомобиль, в связи с чем нажал на тормоз, однако избежать столкновения не сумел", - сказано в документе.

На более поздних допросах Ефремов утверждал, что не помнит момента столкновения с машиной Захарова, так как был нетрезв.

Захаров был пристегнут

Мосгорсуд решил, то Сергей Захаров, погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, был пристегнут в момент ДТП.

"Судебной коллегией проверялись и доводы стороны защиты о том, что погибший Захаров управлял автомобилем, будучи непристегнутым, в связи с чем по ходатайству стороны защиты была допрошена в качестве специалиста судебно-медицинский эксперт Елена Кучина, а также приобщено к материалам уголовного дела ее заключение, согласно которому Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент произошедшего ДТП", - отмечается в документе. На это обстоятельство, по мнению Кучиной, указывает отсутствие у погибшего повреждений, характерных от причинения их ремнем безопасности, а так же имеющиеся у него повреждения грудной клетки и живота, которые образовались от удара о рулевое колесо и рулевую колонку, что при условии фиксации тела ремнем безопасности невозможно.

"С выводами специалиста Кучиной судебная коллегия согласиться не может и оценивает их критически, поскольку, как видно из материалов уголовного дела, в ходе предварительного следствия по делу была проведена судебно-медицинская экспертиза по трупу погибшего, которая пояснила, что совокупность ряда выявленных признаков, в том числе наличие у Захарова повреждений в области левой ключицы, отсутствие катапультирования при лобовом столкновении автомобилей и отсутствие у погибшего лицевой травмы, свидетельствуют о том, что во время движения водитель Захаров был пристегнут ремнем безопасности", - заключается в документе.