Суд продлил домашний арест депутату Заксобрания Бурятии по делу о смертельном ДТП

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ третий раз продлил избранную ранее меру пресечения депутату, бывшему вице-спикеру Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Жамбалову, обвиняемому ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"Постановлением Советского районного суда города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста обвиняемому Жамбалову Баиру Владимировичу на один месяц, то есть до 6 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Изначально обвиняемым был друг Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но 25 апреля депутат был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

26 апреля суд избрал в отношении Жамбалова меру пресечения в виде домашнего ареста. 5 ноября в Следственном управлении СК России сообщили, что в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательная база, следственные действия по уголовному делу завершены. После окончания стадии ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В январе президиум генсовета "Единой России" исключил 54-летнего Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря регионального отделения. В мае депутаты парламента Бурятии лишили Жамбалова должностных полномочий вице-спикера.