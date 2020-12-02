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Пожар в исправительной колонии в Новочеркасске ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в исправительной колонии № 14 в городе Новочеркасске Ростовской области, где накануне возник пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"Пожар потушен, время ликвидации 00:13 мск", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению причин происшествия. Среди сотрудников и осужденных никто не пострадал. Учреждение функционирует в штатном режиме.

Возгорание площадью 300 кв. м возникло во вторник в чердачном помещении в одном из зданий исправительной колонии. В ликвидации пожара приняли участие сотрудники МЧС и ведомственной пожарной охраны.

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