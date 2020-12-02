Parisien: во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским в Эрбле

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Второй подозреваемый в стрельбе по патрульным полицейским в Эрбле-сюр-Сен 8 октября был задержан под Парижем. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

Операция по задержанию была организована в 20:00 (22:00 мск) в парижском пригороде Нантер во вторник вечером. Для ее проведения был задействован полицейский спецназ RAID. Правоохранительные органы продолжают розыск третьего участника нападения.

Два полицейских подверглись нападению вечером 7 октября во время патрулирования промзоны в коммуне Эрбле-сюр-Сен. По предварительным данным, трое неизвестных в ходе потасовки отобрали у них оружие и расстреляли их в упор. Один из полицейских получил четыре ранения в ноги и живот и был госпитализирован в критическом состоянии, второй получил менее серьезные травмы и сумел вызвать подкрепление. По данным газеты, оба полицейских до сих пор находятся в больнице.

Прокуратура начала расследование в связи с покушением на жизнь сотрудников полиции, один из подозреваемых 9 октября сдался властям. Его адвокат утверждает, что 28-летний француз не нападал на полицейских, в отличие от двух других, которые, по его словам, были крайне агрессивны и сильно пьяны на момент совершения преступления.