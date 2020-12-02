В Ярославской области изъяли более 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ФСБ выявила в Ярославской области производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, изъято более 500 тыс. бутылок поддельных алкогольных напитков на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности при поддержке Росгвардии операции пресечена противоправная деятельность преступной группы так называемых бутлегеров, которая специализировалась на изготовлении, хранении и распространении в особо крупном размере суррогатных алкогольных напитков под видом известных отечественных и зарубежных брендов", - сообщили в ЦОС.

На территории Переславского района Ярославской области обнаружены действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада. "Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 000 штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на общую сумму более 500 млн рублей. "По данным Росалкогольрегулирования, для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн", - сообщили в ФСБ. Задержан руководитель производства - гражданин одной из закавказских республик, он находился в федеральном розыске.

В ФСБ отметили, что организованная группа состояла из числа граждан России и одной из республик Закавказья с привлечением 22 мигрантов из стран Средней Азии, которые не имели документов для осуществления трудовой деятельности. Пятеро из них находились на территории России незаконно. Подпольная продукция продавалась в Ярославской области и на территории Москвы. "Она создавала реальную угрозу здоровью граждан", - подчеркнули в ФСБ.