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В Химках прорвало трубу теплосети

Авария не привела к отключению жилых домов от водоснабжения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прорыв трубы теплосети произошел в Химках, он не привел к отключению жилых домов от водоснабжения. В настоящее время аварийный участок перекрыт, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Порыв произошел на теплосети здания Пенсионного фонда. Данный участок балансово принадлежит им. Сейчас аварийный участок перекрыт. К работам по устранению приступили", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что отключение многоквартирных домов от водоснабжения не проводилось.

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