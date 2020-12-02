Суд арестовал экс-главу иркутского Минздрава, подозреваемую в мошенничестве

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд отправил под арест бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая подозревается в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска экс-министру здравоохранения Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ледяеву задержали 30 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд министерства. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.

Еще одно уголовное дело, связанное с поставками медицинских масок, было возбуждено в октябре. По нему проходят шесть предпринимателей, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставкам в три медучреждения региона фальсифицированных масок на сумму более 40 млн рублей. По решению суда основной фигурант дела - индивидуальный предприниматель из города Ангарска Алексей Сорокин - отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), и трех эпизодов преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Среди них сын Ледяевой Илья Белоусов.