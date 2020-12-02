В Ярославской области арестован организатор производства подпольного алкоголя

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение руководителю производства подпольного алкоголя, организованного в Ярославской области, он арестован. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственными органами СК по Ярославской области 33-летнему уроженцу одной из республик Южного Кавказа предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности"), ч. 2 ст. 171.3 ("Незаконные производство и оборот этилового спирта") и ч. 6 ст. 327.1 ("Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок") УК РФ. Судом на основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко. По ее словам, мужчина находился в федеральном розыске за совершение ряда преступлений на территории Московской области, в том числе за незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции.

Производство поддельного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных брендов было выявлено на территории Переславского района Ярославской области. "Согласно данным проведенного исследования, производимая соучастниками продукция содержала метиловый, изоамиловый спирты, и в ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан", - сообщила Петренко. Она уточнила, что деятельность преступной группы осуществлялась вплоть до 28 ноября, в качестве рабочей силы было привлечено более 20 мигрантов из стран Средней Азии.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что на территории Переславского района Ярославской области обнаружены действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада, изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 000 штук тары, 40 палет с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на общую сумму более 500 млн рублей. "По данным Росалкогольрегулирования, для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн", - сообщили в ФСБ.

Поддельный алкоголь продавался в Ярославской области и в других регионах, в том числе в Москве.