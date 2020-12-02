Источник: неизвестный угрожал артистам Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный отправил в адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге несколько сообщений с угрозами о том, что здание театра якобы заминировано, а его артистов обольют кислотой, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В адрес театра были направлены письма по электронной почте с угрозами применения кислоты в отношении артистов, а также о взрывных устройствах в здании театра", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в театр поступило девять таких сообщений. Сотрудники экстренных служб провели проверку здания театра, опасных предметов обнаружено не было. Личность отправителя, который рассылал сообщения с угрозами, устанавливается.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.