В Оренбургской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме города Новотроицк Оренбургской области, в результате пострадала женщина и погибли трое детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте двух, трех и шести лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии. Пострадавшие были переданы службе скорой помощи, проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили. Женщина госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Калинина в Новотроицке поступило в среду в 11:31 (09:31 мск), уточняется на сайте ведомства. По данным главка, на месте пожара работают силы и средства под руководством начальника пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Пожар произошел в частном секторе Новотроицка. Госпитализирована мать погибших детей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. "По предварительным данным, всего в семье пятеро детей, двое старших в момент пожара находились в школе", - добавила собеседница агентства.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.