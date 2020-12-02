Басманный суд 9 декабря начнет рассмотрение дела серийного отравителя

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 9 декабря начнет рассмотрение по существу уголовного дела уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, отравившего на Чистых прудах 30 человек с целью их ограбления. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный суд в среду провел предварительные слушания по делу, назначив его рассмотрение по существу на 11:00 мск 9 декабря", - сказала собеседница агентства.

На предстоящем заседании прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего подсудимый сможет заявить о своем отношении к предъявленным обвинениям.

Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), 6 преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта) и 4 преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По версии следствия, Сабанов на улице в центре Москвы в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находящимися в состоянии алкогольного опьянения. После этого он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого мужчина грабил своих жертв, в том числе и девушек.

Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.