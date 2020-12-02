Подозреваемая в убийстве матери и ребенка в Саратове похитила деньги и украшения

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Подозреваемая в убийстве матери и ее трехлетней дочери в Саратове похитила из квартиры украшения и банковскую карту, сообщает следственное управление СК РФ региона.

"По данным следствия, 29 ноября в дневное время 53-летняя жительница Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживавшей в квартире дома по улице Чернышевского. Женщина находилась дома с малолетней дочерью 3 лет 10 месяцев. Между женщинами произошла ссора, гостья нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту, а затем с места происшествия скрылась. С банковской карты она затем сняла 70 000 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее дочери. Их нашел отец женщины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

"В ходе допроса, подозреваемая сообщила об обстоятельствах произошедшего. Следователями СК проведена проверка ее показаний на месте происшествия. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.