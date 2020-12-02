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Браконьеры вырубили в нацпарке Хабаровского края ели на 1 млн рублей

Найти участок нелегальной заготовки удалось после того, как одна из машин лесорубов попала в ДТП

ТАСС, 2 декабря. Инспекторы национального парка "Анюйский" в центральной части Хабаровского края обнаружили партию незаконно вырубленных елей. Ущерб оценивается почти в 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается в среду на сайте организации.

"Специалисты национального парка побывали на месте, <…> а также обнаружили участок, где заготавливались ели. По результатам поездок возбуждено уголовное дело. Ущерб в общем составил 993 тыс. 407 рублей. На деляне обнаружено 178 срубленных деревьев породы белокорая пихта, диаметр стволов которых составляет от 8 до 44 сантиметров", - приводится в сообщении комментарий руководителя нацпарка "Анюйский" Степана Кириллина.

Как следует из сообщения, найти участок нелегальной заготовки инспекторам удалось после того, как одна из машин лесозаготовителей попала в ДТП в районе села Верхняя Манома рядом с нацпарком, и все находящиеся в ней ели оказались на трассе. Уточняется, что браконьеры начали заготовку новогодних деревьев задолго, чтобы избежать поимки во время рейдов оперативных ведомств, которые обычно проводятся с середины декабря.

Анюйский национальный парк является особо охраняемой природной территорией, где запрещена хозяйственная деятельность, в том числе заготовка деревьев, а для посещения нацпарка требуется разрешение руководства территории. Площадь территории составляет 429,37 тыс. га. Здесь обитает более 30 амурских тигров.

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РоссияХабаровский край
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